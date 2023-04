Scoperti a Padova i responsabili delle metastasi nei linfomi. Le congratulazioni del Presidente della Regione del Veneto

Venezia, 13 aprile 2023

“Un passo avanti importante nella lotta a una delle malattie più diffuse e pericolose al mondo porta ancora una volta la firma della ricerca veneta. Sono riconoscente e orgoglioso del gruppo di medici e scienziati del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino dell’Università di Padova, coordinati dalla dottoressa Lara Mussolin, che hanno effettuato questa rilevante scoperta. Alla direttrice del Dipartimento, la professoressa Liviana Da Dalt, e a tutti loro va il mio ringraziamento”.

Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, esprime la sua soddisfazione per la notizia che i ricercatori padovani hanno individuato negli esosomi i responsabili della diffusione delle metastasi nei linfomi. Lo studio, sostenuto da Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, è stato pubblicato sulla rivista Cancer Communications e si è avvalso del supporto del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Ateneo patavino.

“Grazie a questa ricerca, che ci dice quanto il processo metastatico sia complesso da capire e decifrare, sarà possibile in futuro sviluppare terapie più precise e mirate contro questo tipo di cancro. Non dobbiamo dimenticare che scoperte di questo tipo mirano a salvare la vita delle persone, che, per quanto riguarda i linfomi non-Hodgkin dell’età pediatrica, in particolare il linfoma anaplastico a grandi cellule, sono soprattutto bambini”, conclude il Governatore.