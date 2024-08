Scuola. Al via il nuovo bando per il buono libri per studenti delle secondarie

Venezia, 1° agosto 2024

Torna anche quest’anno il Buono Libri, la misura di sostegno dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, finalizzato all’acquisto dei libri scolastici. La Giunta Regionale ha infatti approvato il bando 2024/2025 per la concessione del contributo per la fornitura gratuita, totale o parziale, di libri di testo e contenuti didattici alternativi a favore degli alunni meno abbienti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e non statali.

La cifra messa a disposizione a livello ministeriale per il Veneto è di euro 6.304.110,64.

Il sostegno è concesso per le spese sostenute per l’acquisto o il comodato di libri di testo indicati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio, elaborati didattici (ad esempio: dispense, ricerche, programmi costruiti specificamente) scelti dalla scuola, ausili indispensabili alla didattica (ad esempio audio-libri per non vedenti). Sono escluse le spese per l’acquisto di dizionari, strumenti musicali, materiale scolastico e dotazioni tecnologiche.

Possono richiedere il buono le famiglie degli studenti residenti in Veneto che nell’anno 2024/2025 frequentano scuole secondarie di primo o secondo grado statali o paritarie (private o degli Enti locali), scuole secondarie di primo o secondo grado non paritarie incluse nell’Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. 29 novembre 2007, n. 263), scuole della formazione professionale accreditate dalla Regione del Veneto. Possono accedere al buono libri anche studentesse e studenti che, in alternativa alla frequenza della scuola secondaria di I o II grado, si avvalgono dell’istruzione parentale.

È inoltre necessario disporre di ISEE rientrante in una delle seguenti fasce: fino a 10.632,94 euro (Fascia 1); da 10.632,95 euro a 15.748,78 euro (Fascia 2). Gli importi massimi concedibili sono di 200 euro per la fascia 1 e di 150 euro per la fascia 2. Gli importi effettivi saranno determinati in base al numero delle domande validamente presentate, con priorità di assegnazione per i richiedenti della prima fascia.

La domanda per l’accesso al contributo deve essere presentata unicamente online, attraverso la procedura web attiva sulla piattaforma regionale dedicata, accessibile dal sito istituzionale della Regione del Veneto, dal 16 settembre 2024 al 18 ottobre 2024. Saranno i Comuni a occuparsi della fase istruttoria delle domande.