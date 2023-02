Trasporto ferroviario regionale. Presidente Zaia “Nuovi treni e investimenti: per pendolari e turisti”

Venezia, 14 febbraio 2023

“In Veneto ci saranno solo pendolari e viaggiatori di ‘serie A’: nei collegamenti via rotaia con Adria, Rovigo, e Chioggia stanno per arrivare nuovi convogli, accompagnati da lavori e investimenti. Con il nuovo servizio ferroviario, a partire dal settembre, sarà assicurato a tutti – cittadini, pendolari, turisti – un servizio di prima classe, fatto di qualità, efficienza, affidabilità e sostenibilità. In un Veneto che ha la flotta ferroviaria regionale più giovane d’Italia, con un’età media dei treni inferiore ai cinque anni”.

Il Presidente della Regione Luca Zaia commenta così la presentazione del nuovo servizio ferroviario sulle linee Adria-Mestre-Venezia, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona avvenuta in mattinata a Venezia, e alla quale hanno partecipato i vertici di Trenitalia e Infrastrutture Venete.

“Nei prossimi mesi si assisterà, grazie a quanto messo in campo dalla Regione e da Trenitalia, vincitrice della gara europea per il servizio bandita da Infrastrutture Venete, a una vera e propria rivoluzione nel parco convogli che vedrà, a regime, una flotta di 17 unità, composta per buona parte da nuovi treni POP e ibridi. Inoltre, per l’estate 2024 è prevista l’introduzione di un servizio che collegherà Verona a Chioggia, arrivando fino al Delta del Po: il treno del mare, con la possibilità di trasporto anche di biciclette. Per la regione con il maggior numero di presenza turistiche in Italia, l’ennesimo risultato di una visione strategica e integrata”, conclude il Presidente Zaia.