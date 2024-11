Tre scienziati veneti tra i più citati al mondo. Il plauso del Presidente Zaia

Venezia, 20 novembre 2024

“Desidero congratularmi con Maurizio Corbetta, Marco Sandri e Luca Scorrano per questo straordinario riconoscimento internazionale che onora non solo il Veneto, ma l’intero Paese. Essere inclusi tra gli ‘Highly Cited Researchers 2024’ significa rappresentare un’eccellenza assoluta nel panorama scientifico globale, frutto di talento, impegno e ricerca innovativa. Un merito che va anche all’Università degli Studi di Padova e al Veneto Institute of Molecular Medicine (VIMM), istituzioni che si confermano fucine di sapere e avanguardia della ricerca mondiale”.

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime il suo plauso per l’inserimento dei tre scienziati veneti nella prestigiosa lista stilata da Clarivate. Il riconoscimento, che si basa sulle pubblicazioni più citate al mondo, testimonia l’alto livello di impatto scientifico raggiunto dai ricercatori del territorio.

“Maurizio Corbetta, Marco Sandri e Luca Scorrano incarnano al meglio l’orgoglio della nostra terra: una regione che sa valorizzare il talento e creare condizioni per sviluppare progetti di ricerca di livello mondiale. Ringrazio loro e tutte le persone che lavorano per mantenere il Veneto al vertice della conoscenza scientifica. Il nostro impegno come Regione è quello di continuare a sostenere e promuovere la ricerca, convinti che l’innovazione sia la chiave per affrontare le sfide del futuro”.

L’inclusione nella lista degli “Highly Cited Researchers” pone l’accento sull’importanza della collaborazione tra il mondo accademico e quello della ricerca applicata, rafforzando il ruolo del Veneto come hub internazionale del sapere.