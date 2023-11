Un giovane veneto il miglior sommelier d’Italia. Congratulazioni del Presidente Zaia, “Vero ambasciatore della nostra cultura del vino”

Venezia, 26 novembre 2023

“Esprimo le più sentite congratulazioni a Cristian che non solo ha coronato una sua grande passione e raggiunto un obbiettivo a cui aspirava da sempre ma ha anche portato il Veneto sul podio più alto per un sommelier a livello nazionale. Lo ha raggiunto a 28 anni, dimostrando che anche in questo ambito sono i giovani a segnare la via. È un grande orgoglio per la nostra regione vantare questa nuova affermazione in campo enologico. Da oggi Cristian come intenditore affermato diventa un vero ambasciatore della nostra cultura del vino. Bravo!”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si felicita con il trevigiano Cristian Maitan che alla finale del concorso dell’Associazione Italiana Sommelier che si è tenuta oggi a bordo di Msc World Europa a Genova è stato premiato come il miglior sommelier d’Italia.