Variazione di bilancio, Vicepresidente De Berti: “Al via l’iter per destinare risorse a favore del trasporto pubblico locale e della rete infrastrutturale regionale”

Venezia, 10 ottobre 2023

“Mediante la manovra approvata questa mattina dalla Giunta, prende il via l’iter per allocare preziose risorse, pari a 14.700.000 euro, a favore del trasporto pubblico locale, che sta attraversando un momento di particolare criticità visti i crescenti costi dell’esercizio. Un grazie va all’assessore al Bilancio e alla Programmazione, Francesco Calzavara, e ai colleghi per aver condiviso la necessità di integrare le risorse contenute nel bilancio consentendoci di migliorare il servizio e di andare incontro a migliaia di famiglie in difficoltà. Inoltre, abbiamo stabilito di destinare 1.200.000 euro alla manutenzione ordinaria della rete viaria regionale e altri 300.000 euro per interventi di dragaggio nella Laguna di Barbamarco, a Porto Tolle. Si tratta di un investimento importante a beneficio del sistema infrastrutturale regionale”.

Lo ha detto la Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, con riferimento alla delibera con la quale la Giunta regionale del Veneto questa mattina ha approvato il disegno di legge che apporta al bilancio di previsione 2023-2025 la prima variazione generale, prevedendo uno stanziamento complessivo di 16,2 milioni di euro da destinare ai capitoli di spesa in gestione alla Direzione Infrastrutture e Trasporti. L’iter di approvazione da parte del Consiglio si concluderà entro la fine di quest’anno.

“Per quanto riguarda le risorse alla rete stradale del territorio – prosegue la Vicepresidente De Berti –, l’impegno della Regione per la riqualificazione e messa in sicurezza del sistema viario è sempre stato altissimo: l’integrazione con la variazione di bilancio va ad aggiungersi ai circa 30 milioni di euro già stanziati nel 2023 per la gestione ordinaria della rete infrastrutturale in modo da renderla sempre più efficiente e performante. Infine, per quanto riguarda il budget per lavori nella zona antistante la “Bocca sud” della Laguna di Barbamarco, si tratta di risorse a beneficio della sicurezza della navigazione in vista dei fenomeni di mareggiata previsti durante la stagione invernale”.