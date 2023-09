Zaia si congratula con l’Universita’ di Verona per il primato europeo in sicurezza dei dati

Venezia, 13 settembre 2023

“La sicurezza è una delle frontiere più importanti in questo momento storico nel quale i dati informatici sono il vero petrolio e in cui gli attacchi in rete sono tanto diffusi quanto estremamente dannosi. Per questo, con particolare orgoglio, mi rivolgo all’Università di Verona per congratularmi del primato raggiunto in materia, grazie alla certificazione ottenuta da Csqa. Il fatto che Verona sia il primo ateneo in Europa ad ottenere tale certificazione è davvero un traguardo di cui andare fieri”.

Lo dice il Presidente della Regione Luca Zaia dopo avere appreso la notizia che la direzione Informatica, tecnologie e comunicazione dell’Università di Verona, come primo ateneo europeo, ha ottenuto la certificazione ISO/IEC 27001:2022, rilasciata dall’Organismo Csqa, relativa alla sicurezza delle informazioni digitali.

“Mi congratulo con il Magnifico Rettore prof. Pier Francesco Nocini e, in particolare, con il prof. Giovanni Bianco, dirigente della direzione informatica dell’Università di Verona – aggiunge il Governatore -. Sono convinto che si tratta solo della prima tappa di un percorso di gestione dei dati con misure di sicurezza che renderà l’ateneo del capoluogo scaligero polo ancora maggiormente attrattivo dal punto di vista della formazione universitaria di eccellenza. Un polo di ricerca e studio al quale la Regione guarda sempre con grande interesse e riconoscenza”.