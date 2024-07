Bicipark di Verona Porta Nuova, potenziati i servizi da FS Park

Al Bicipark di Verona Porta Nuova, situato sopra il parcheggio auto della stazione ferroviaria, sono stati potenziati i servizi per i clienti abituali introducendo anche la tariffa giornaliera, esigenza manifestata dagli enti locali e dalla cittadinanza per renderlo sempre più accessibile. All’evento hanno partecipato la Vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti e l’Assessore alla Mobilità del Comune di Verona Tommaso Ferrari.

La struttura, gestita da FS Park, società del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane, offre 400 posti bici e rappresenta un importante contributo per favorire la mobilità sostenibile in città.

Il Bicipark di Verona è dotato di tutti i servizi necessari per garantire una sosta sicura agli utenti che scelgono di ricorrere alla bicicletta per i propri spostamenti: oltre alle rastrelliere è presente un sistema di videosorveglianza e personale in loco durante le ore di apertura (dalle 6:00 alle 22:00).

Al fine di favorire l’interscambio con la stazione ferroviaria e, al tempo stesso rispondere alle richieste di un pubblico sempre più ampio, gli sviluppi del Bicipark di Verona si concretizzeranno in due fasi.

La prima fase, che parte oggi, prevede che gli utenti possano usufruire di una tessera d’accesso con validità giornaliera, previa sottoscrizione del contratto di abbonamento. Il cliente potrà continuare ad utilizzare la tessera d’accesso del primo rilascio per eventuali soste successive, tuttavia, il supporto del personale in loco sarà necessario per riabilitare la tessera d’accesso. Oggi è stata presentata anche le nuove card per abbonamenti realizzate o in PVC da fonti riciclate al 90% o in materiale certificate FSC 100%.

A partire da ottobre 2024, gli utenti potranno usufruire di una tessera, ricaricabile in completa autonomia presso una cassa automatica installata direttamente nel Bicipark, previa sottoscrizione del contratto di abbonamento presso il parcheggio auto sottostante la velostazione.

Inoltre, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di utilizzo della struttura, i sistemi di accesso al Bicipark saranno integrati con le attuali tecnologie automatiche già al servizio della sosta auto.

Con la presentazione di questi nuovi servizi, FS Park conferma il proprio impegno per la promozione della mobilità sostenibile, con il più ampio obiettivo di creare una rete di Parking Hub intermodali in grado di accogliere auto, biciclette e altri mezzi per la mobilità dolce per facilitare gli spostamenti dei cittadini e contribuire a ridurre le emissioni di CO2.

“Come Regione crediamo molto sul trasporto in bici- ha detto la vice presidente della Regione Veneto Elisa De Berti-. Lo dimostrano i 6 mila posti bici presenti sui nostri treni regionali sui 25 mila presenti sulla rete nazionale, il Veneto da solo copre un quarto del totale. Il prossimo step sarà attivarci con il Comune per mettere in atto politiche di promozione del servizio”.

“Da ottobre il servizio sarà completamente automatizzato – ha detto l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari -, a vantaggio sia dei pendolari che lo usano giornalmente ma anche di visitatori e turisti che scelgono la bici come mezzo di spostamento. Ringrazio FS Parck e la Regione per la preziosa sinergia che ha portato a questo risultato”.

Presente il rappresentante di FS Parck Raffaele Ammendola.

Per maggiori dettagli:

www.fspark.it