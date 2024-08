Castel San Pietro diventa palcoscenico del Teodorico Summer Fest. Dal 13 al 15 agosto cinema, musica e sostenibilità’ ambientale

Da martedì il via alla rassegna a ingresso libero che quest’anno è dedicata al rapporto tra cinema e teatro. Tutti i film proiettati infatti sono tratti da opere teatrali e saranno introdotti dall’attore Miguel Gobbo Diaz.

Vista panoramica sulla città, cinema, musica e tanto divertimento per tutti. Per chi è alla ricerca di un’idea interessante per trascorrere all’aperto le serate di Ferragosto, il Teodorico Summer Fest 2024 è un’opportunità da non perdere. Giunta alla terza edizione, la rassegna propone infatti, dal 13 al 15 agosto, sulla terrazza di Castel San Pietro, diversi appuntamenti di carattere culturale, con quattro proiezioni, tre concerti, uno spettacolo teatrale, oltre a presentazioni e incontri.

Novità 2024 è l’inclusione delle giovani generazioni, con uno spettacolo per bambini dedicato alla tematica ecologica e alla sostenibilità ambientale. L’appuntamento è per il 14 agosto alle 18.

Tutti i film saranno introdotti da Miguel Gobbo Diaz, attore formatosi al Centro sperimentale di cinematografia, protagonista di spettacoli e film, noto al grande pubblico per essere il protagonista della fiction di Rai 1 “Nero a metà” accanto a Claudio Amendola.

“Una manifestazione culturale che è divenuta nel tempo un appuntamento atteso e apprezzato dai cittadini e dalle cittadine – ha detto il consigliere comunale Pietro Giovanni Trincanato –, che offre a loro e ai numerosissimi visitatori che la nostra città accoglie d’estate, una serie di eventi culturali, non solo di cinema, in quello che è probabilmente uno dei luoghi più iconici e suggestivi della nostra città. Il Teodorico Summer Fest nutre ulteriormente la già ricca programmazione estiva della città di Verona, che già il Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio contribuisce a rendere così viva”.

L’evento è un progetto del Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio con la direzione artistica di Isabella Caserta, organizzato secondo i principi della sostenibilità e responsabilità sociale, fa parte della rete Verona Green Movie Land ed è realizzato in collaborazione con il Comune di Verona e Fondazione Cariverona che ha messo a disposizione la location.

Il tema di quest’anno indaga il rapporto tra cinema e teatro. I film proiettati in questa terza edizione sono infatti tratti da opere teatrali. Ogni serata sarà aperta da un concerto.

La location può essere raggiunta comodamente con la funicolare o con la scala panoramica incastonata tra le case a lato del Teatro Romano, per un impatto green sull’ambiente (le persone con disabilità possono naturalmente salire con l’auto).

Il programma è stato illustrato oggi a Palazzo Barbieri dal consigliere comunale Pietro Giovanni Trincanato insieme a Isabella Caserta direttrice del Teaodorico Film Festival e alla presidente del Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio Giovanna Gianesin.

“Un Festival che ha ottenuto un successo inatteso e un riscontro di pubblico davvero encomiabile, con serate di tutto esaurito anche con tempo avverso – spiega Giovanna Gianesin –. C’è già molta attesa per il programma di quest’anno che ancora una volta sarà indubbiamente valorizzato dalla splendida location che lo accoglie”.

Il programma del Teodorico Summer Fest 2024

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Info 0458031321 – 3466319280 www.teatroscientifico.com.

Martedì 13 agosto ore 20.30, concerto Titti Castrini fisarmonica e Davide Veronese tromba; ore 21.20 presentazione film, ore 21.30 proiezione ‘Sogno di una notte di mezza estate’, regia di Michael Hoffman con Michelle Pfeiffer, Rupert Everett, Kevin Kline, Sophie Marceau, David Strathairn.

Mercoledì 14 agosto ore 18 ‘La mia amica Terra’. Principessa Melusina spettacolo teatrale per bambini e famiglie a tematica ecologica; ore 20.30 Concerto di Niki Neve e la sua banda; ore 21.20 presentazione film, ore 21.30 proiezione Carnage, regia Roman Polanski con Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz, John C. Reilly; ore 23 proiezione Il mercante di Venezia, regia di Michael Radford con Al Pacino, Joseph Fiennes, Jeremy Irons.

Giovedì 15 agosto ore 20.30, concerto con Valerio Mauro arpa, Elisa Goldoni fisarmonica, Gianmarco Mauro contrabbasso; ore 21.20 presentazione film, ore 21.30 proiezione ‘Cyrano mon amour’, regia di Alexis Michalik con Thomas Solivérès e Olivier Gourmet.