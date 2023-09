Città Sane. Ad ottobre ultimi quattro incontri sulla prevenzione dei tumori al seno

Dal 4 al 25 ottobre, appuntamenti in 3^, 6^, 7^ e 8^.

L’obiettivo è quello di promuovere la prevenzione oncologica attraverso una continua ed approfondita informazione su tutto il territorio.

Referente degli incontri e del progetto ‘Città Sane’, la consigliera Annamaria Molino, medico chirurgo, senologa e specialista in oncologia, che ha scelto di mettere le proprie competenze a disposizione della comunità.

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, il più diffuso fra le malattie oncologiche femminili, che ogni anno colpisce quasi 56.000 donne in Italia. Un tema particolarmente sentito dall’Amministrazione che, già a partire dal mese di marzo di quest’anno, ha dato avvio ad un capillare progetto di sensibilizzare della cittadinanza in materia di prevenzione oncologica, fornendo una continua ed approfondita informazione.

Attività che, dopo la pausa estiva, riprende nel mese di ottobre con altri quattro appuntamenti sul tema della prevenzione dei tumori al seno. Il primo è in programma mercoledì 4 ottobre, alle 21, in Circoscrizione 7^ nella sala Consiliare, in piazza del Popolo 15. Seguiranno: martedì 10 ottobre in Circoscrizione 3^, alle 20.45, nella sala Consiliare in via Sogare 3. Mercoledì 18 ottobre, alle 20.30, in Circoscrizione 6^ al Centro Tommasoli in via Perini 3. Mercoledì 25 ottobre, alle 20.30, in Circoscrizione 8^ nella sala Polifunzionale in piazza Penne 2.

l ciclo di conferenze è promosso dall’Amministrazione Comunale con il coinvolgimento delle 8 Circoscrizioni e in collaborazione con Ulss 9 e Veronamercato.

“Il tema della salute e del benessere delle cittadine e dei cittadini è una delle nostre priorità – ha detto l’assessora alla Salute Elisa La Paglia –. Da diversi mesi questo ciclo di incontri ha l’obiettivo, con la realizzazione di eventi capillari in tutti i quartieri, di garantire l’informazione a tutti. Ringrazio le Circoscrizioni per la collaborazione e l’apporto dato nella realizzazione dell’iniziativa e i professionisti che ad ogni appuntamento si sono resi disponibili ad incontrare e supportare la cittadinanza con informazioni puntuali sul tema”.

“Tutti gli appuntamenti realizzati fino ad oggi – ha evidenziato la consigliera comunale referente del progetto Città Sane Annamaria Molino – sono stati molto partecipati, a dimostrazione del grande interesse della cittadinanza. Un risultato frutto di un trasversale lavoro di squadra che coinvolge Amministrazione, Circoscrizioni, Ulss9 e Veronamercato. Superare la diseguaglianza sanitaria è uno degli obiettivi dell’Amministrazione, per questo è stato così importante svolgere gli incontri su tutto il territorio. Abbiamo raggiunto un maggior numero di persone, garantendo a tutte e a tutti la pari opportunità”.

Durante gli incontri, ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, saranno raccolti i nominativi delle donne che desiderano sottoporsi ad esami senologici di screening o di senologia clinica.

A tutte le partecipanti saranno donati alcuni biglietti per visitare gratuitamente la Galleria d’Arte Moderna e le mostre in esposizione, ciò per regalare qualche ora di benessere. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha infatti dichiarato che l’arte fa bene alla salute, così come concedersi de tempo per se’ e per la cura dell’anima.

Inoltre, mele per tutti i partecipanti, offerte da VeronaMercato.

“E’ un piacere essere coinvolti in questo importante progetto di prevenzione – ha dichiarato l’assessora alla Cultura Marta Ugolini –. Ad ogni incontro sarà data l’opportunità, con un omaggio alle partecipanti, di visitare gratuitamente la Galleria d’Arte Moderna e le esposizioni, che in particolare nel mese di ottobre con la Giornata del Contemporaneo e ArtVerona, presentano interessanti novità”.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione anche i presidenti della Circoscrizioni coinvolte: 3^ Riccardo Olivieri, 6^ Rita Andriani e 8^ Claudia Annechini, e la consigliera circoscrizione 7^ Angela Valbusa. E, la direttrice UOC Radiologia San Bonifacio distretti 1 e 2 ULSS 9 Francesca Fornasa, fra le realatrici degli incontri, e il presidente Veronamercato Marco Dalla Mano.

Incontri. La referente è la consigliera comunale Annamaria Molino, medico chirurgo, senologa e specialista in oncologia, nonché coordinatrice del progetto Città Sane: dal 1°gennaio di quest’anno il Comune aderisce infatti al progetto nazionale Rete italiana Città Sane dell’OMS.

Interverranno inoltre agli incontri, l’assessora alla Salute Elisa La Paglia e le dottoresse Francesca Fornasa, medico radiologo e direttore del Dipartimento di Diagnostica per immagini dell’Ulss9 Scaligera, Giovanna Romanucci, medico senologo e direttore della Breast Unit della Ulss9 Scaligera di Marzana e San Bonifacio e Chiara Benassuti, dirigente medico Chirurgia Generale Ospedale Fracastoro San Bonifacio. Moderano i presidenti delle Circoscrizioni.

Importanza della prevenzione. Il tumore al seno è il più frequente al mondo e 1 donna su 8 rischia di ammalarsi nel corso della vita. Mettere al corrente le donne riguardo gli stili di vita corretti da adottare, ma anche di ricorrere agli esami diagnostici quando necessario, consente di alzare le percentuali di guarigione con importanti vantaggi personali, economici e sociali.

Tutte le informazioni sul sito del Comune di Verona.