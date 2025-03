Edilizia popolare, il Comune riqualifica 33 appartamenti per anziani over 65 non autonomi e persone senza fissa dimora

Le unità abitative, di proprietà dell’ente e in gestione Agec, si trovano in Borgo Venezia, Borgo Milano e San Michele. Saranno ristrutturate e adeguate ai bisogni delle persone fragili con 800mila euro banditi dall’Unione Europea nell’ambito del progetto Next Generation Ue e vinti dal Comune

Trentatré appartamenti di proprietà del Comune in via Alessandro Volta in Borgo Venezia, in via Gela in Borgo Milano e in via Guglielmi a San Michele Milano, saranno riqualificati entro marzo 2026 con i fondi del Pnrr, e destinati a persone fragili, anziani over 65, e persone in condizioni di povertà estrema. L’ente ha partecipato e vinto a due progetti nell’ambito di Next Generation Ue ottenendo 795mila euro di finanziamenti. In un caso, 562.504 saranno destinati per realizzare soluzioni abitative per anziani non autosufficienti e, nell’altro, 232.503 euro saranno impiegati nella ristrutturazione di alloggi all’insegna del progetto Ue “Housing first” per le persone in condizioni di estrema povertà e, quindi, senza fissa dimora.

“Non vogliamo istituzionalizzare gli anziani, – dichiara l’Assessore alle Politiche sociali e abitative e al terzo settore, Luisa Ceni – quindi abbiamo studiato degli alloggi dotati di tutto il necessario perché possano restare a casa, assistiti e accuditi, in un contesto che permetta loro di essere autonomi. Ricevendo i pasti e le cure assistenziali necessarie. Mentre per quello che riguarda l’Housing First, intendiamo completare l’iter di recupero, accompagnamento e riabilitazione ad una vita più dignitosa di persone che vivono nella marginalità, iniziato con altre strutture come quella del Camploy e del dormitorio a Veronetta, per esempio. Proponiamo un abitare che deve essere chiaramente accompagnato permettendo alle persone di riprendere in mano la loro vita, anche se non si tratta di un percorso semplice”.

In via Volta 37, il Comune di Verona offrirà una risposta abitativa adeguata e sostegno domiciliare, all’occorrenza, ad anziani over 65, bisognosi di supporto nella gestione dell’autonomia, soprattutto sul piano della fragilità fisica.

L’ente provvederà quindi, tramite Agec Azienda Gestione Edifici Comunali (Agec), provvederà alla riqualificazione dell’edificio, già in gestione Agec, in gruppi di appartamenti indipendenti. Si tratta di 27 unità abitative che saranno dotate della tecnologia necessaria a garantire l’autonomia degli inquilini anziani e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale.

Gli interventi richiedono un investimento complessivo di 712.504 euro, di cui 150mila euro finanziati da Agec e il resto dai fondi Pnrr.

Invece, per gli appartamenti comunali di via Gela ai civici 3b e 3c e in via Guglielmi al civico 1, interno 5, e 5, interni 6, 10, 16, la direzione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha ammesso il Comune al finanziamento Pnrr di 232.503 euro grazie al quale Agec ristrutturerà 6 alloggi di edilizia popolare, già in sua gestione. Tali alloggi saranno destinati a persone senza fissa dimostra che saranno individuate entro l’anno.