Plauso del Sindaco in merito alla maxi operazione odierna della Polizia di Stato

“Ringrazio a nome dell’Amministrazione e di tutta la città la Polizia di Stato e la Procura per il grande lavoro svolto. – commenta il Sindaco Damiano Tommasi – Quella messa a segno oggi è un’operazione assai importante che si inserisce nelle tante attività di controllo del territorio che le forze dell’ordine hanno saputo portare a termine dopo mesi di indagini accurate e mirate. Solo grazie ad un continuo monitoraggio si può intervenire con risultati significativi contro questo tipo di reati. La vicinanza e la presenza efficace delle forze dell’ordine nella nostra città ancora una volta ci confermano come la legalità sia un valore da difendere facendo rete. Il nostro dovere è anche quello di animare gli spazi attraverso attività in quelle aree in cui il primo elemento di sicurezza è costituito da una presenza costante e positiva. Verona dimostra ancora una volta di avere gli anticorpi all’altezza dell’ambizione di essere sempre più città europea”.

“Un intervento necessario per liberare le strade, specialmente l’area della stazione, da individui responsabili di vari reati. – aggiunge l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi – La comunità civile ha ora il compito di riappropriarsi degli spazi cittadini, promuovendo il principio dell’inclusione e garantendo una presenza costante di attività di buona cittadinanza. La vicenda evidenzia chiaramente come la cattiva gestione del fenomeno migratorio possa favorire situazioni negative“.