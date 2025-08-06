Close Menu
    giovedì 7 Agosto
    Report Polizia Locale: continuano i controlli contro gli accampamenti abusivi

    Città 2 Mins Read

    Allontanate 11 persone, di cui due denunciate, per bivacco ai giardini Raggio di Sole e in via Albere

    La polizia locale nelle ultime 24 ore ha proseguito le attività di controllo del territorio, effettuando servizi lungo le principali arterie cittadine e nei luoghi già teatro di bivacchi e di comportamenti contrari al Regolamento di Polizia Urbana. Sono state sanzionate ed allontanate nove persone da via Albere, sia nella serata che nella notte appena trascorsa.

    Sono stati denunciati due giovani per occupazione abusiva di terreno e di edificio, un uomo e una donna, che sono stati trovati all’interno dello spazio dei giardini Raggio di Sole. In collaborazione con le pattuglie della Questura è stata poi liberata un’area verde in via San Zeno in Monte, dove era stato allestito un accampamento abusivo. L’area è stata poi ripulita da Amia.

    Le unità cinofile hanno proseguito i controlli nella zona della stazione ferroviaria di Porta Nuova, in zona via Alto San Nazaro e lungo i Bastioni, recuperando circa 50 grammi di hashish, abbandonati da ignoti.

    In merito ai controlli di polizia stradale, tre patenti sono state ritirate per uso del cellulare alla guida, quattro veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa e 12 utenti di monopattini sono stati sanzionati perché non utilizzavano il casco o perché si trovavano in due sul veicolo. 

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
