Peschiera del Garda (VR) – Lezioni di vita alla Scuola di Polizia di Peschiera del Garda

Ieri pomeriggio, nell’aula magna “Fratelli Turazza” della Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda, la dottoressa Onida, dell’ufficio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, ha incontrato i 171 Allievi Agenti del 218^ Corso.

Anche questo incontro, insieme a molti altri, rappresenta un importante opportunità di formazione per i futuri Poliziotti, che non devono solo saper fare, ma che devono anche conoscere; in questo caso hanno avuto modo di conoscere l’importanza dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, i contenuti della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la relativa legge n.112 del 2011 e tutto ciò che, sempre in relazione ai minori, riguarda la famiglia, l’inclusione, il benessere, la partecipazione, l’educazione e la protezione.

Il direttore Trevisi, nel presentare la dott.ssa Onida, ha citato Janusz Korczak: “Dite: è faticoso frequentare i bambini. Avete ragione. Poi aggiungete: perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. Ora avete torto. Non è questo che più stanca. È piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti. Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. Per non ferirli.” Ha aggiunto: “Sono certo che anche grazie a questo incontro sarete capaci di relazionarvi con i minori, sia che siano autori di reati sia che siano vittime, con le attenzioni che sono fondamentali per far sì che un qualunque episodio, in cui si troveranno coinvolti, non segni per sempre la loro vita.”