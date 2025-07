Polizia di Verona – Al via il nuovo corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato. 212 aspiranti poliziotti iniziano oggi il loro percorso nella Scuola di Peschiera del Garda

Questa mattina, si sono presentati presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda, i 212 frequentatori del 231^ Corso di Formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Il corso è composto, in totale, da 2129 aspiranti poliziotti che, sempre oggi, sono stati accolti, oltre che nella Scuola arilicense, anche negli istituti di istruzione di Cesena, Alessandria, Piacenza, Trieste, Vibo Valentia, Abbasanta, Brescia e Pescara.

Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 10 mesi, suddivisi in due diversi periodi: il primo della durata di 6 mesi, dal 15 luglio al 14 gennaio 2026, finalizzato alla nomina ad Agente in prova, mentre il secondo, della durata di 4 mesi, dal 20 gennaio al 14 maggio, di applicazione pratica presso i reparti di assegnazione, al termine del quale diventeranno, a tutti gli effetti, Agenti della Polizia di Stato. Dal 15 al 19 gennaio ci sarà una settimana di completamento del percorso formativo durante la quale verrà svolta la cerimonia di Giuramento alla Repubblica Italiana.

La maggior parte dei frequentatori della Scuola di Peschiera proviene dalla “vita civile” e arriva dal Triveneto e da diverse altre parti d’Italia, in particolare Lazio e Campania.

La media dell’età è molto bassa, i più giovani sono del 2006 ed hanno appena conseguito il diploma di maturità.

Il Direttore della Scuola di Peschiera, Dott. Giampaolo Trevisi, li ha salutati nell’aula magna “Fratelli Turazza”, ricordando loro tutti i nomi dei Caduti della Polizia di Stato a cui sono dedicati i luoghi più significativi della Scuola. Vi dovete fare un grande applauso – ha detto loro il Dott. Trevisi – perché il fatto che voi, oggi, siate qui è la dimostrazione che il vostro sogno si è realizzato. Tutto quello che, però, avete ora dentro di voi e tutto quello che cercheremo di trasmettervi non ha e non avrà alcun senso, se non partirete dalla Memoria. Voi siete il futuro della Polizia di Stato, ma lo sarete davvero, solo se sarete capaci di non dimenticarvi mai il nostro passato. Benvenuti nella nostra grande famiglia “Blu”.