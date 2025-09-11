Close Menu
    Polizia di Verona – Catturati dalla Polizia di Stato due pericolosi pluripregiudicati: uno di questi condannato a 13 anni e 8 mesi di reclusione

    In questi giorni, la Polizia di Stato ha eseguito due ordini di esecuzione per la carcerazione, emessi dalla Procura della Repubblica di Verona, nei confronti di due cittadini italiani, classe 1970 e 1974, condannati rispettivamente a 1 anno e 2 mesi di reclusione e a 13 anni e 8 mesi di reclusione, oltre a 6.400,00 euro di multa.

    In particolare, martedì è stato tratto in arresto il cittadino italiano di 50 anni, per il ripristino della pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione per lesioni personali commesse a Verona nel 2017. All’atto dei controlli, peraltro, l’uomo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, contro la persona e per reati inerenti agli stupefacenti fin dai primi anni 2000, ha consegnato agli agenti una modica quantità di hashish per uso personale e, per questo, è stato segnalato alla locale Prefettura.

    Nella mattinata di ieri, invece, è stato tratto in arresto il cittadino italiano di 51 anni, residente a Verona e di origine sinti, destinatario di un ordine di esecuzione, emesso dalla Procura di Ravenna, di espiazione della pena detentiva di 13 anni e 8 mesi di reclusione e della multa di 6.400,00 euro. La pena è stata determinata come cumulo di pene, poiché il cinquantunenne si era reso responsabile di molteplici reati contro il patrimonio commessi nelle province di Verona, Rovigo e Ravenna, tra cui: una serie di truffe aggravate commesse tra l’anno 2012 ed il 2014 a Rovigo, una serie di furti commessi nell’anno 2018 a Ravenna, una rapina e diversi indebiti utilizzi di carte di credito o pagamento commessa nel 2021 nella provincia veronese.

    Anche in questi casi gli epiloghi giudiziari rappresentano un risultato importante dell’azione di contrasto alla criminalità e dell’attività di ricerca dei latitanti e dei condannati in via definitiva, effettuata dai poliziotti della Sezione Catturandi della Squadra Mobile scaligera e frutto del rapporto sinergico e della costante cooperazione con la locale Procura della Repubblica.

    Al termine delle formalità di rito, i destinatari dei provvedimenti restrittivi sono stati accompagnati presso la Casa circondariale di Verona-Montorio, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

    Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
