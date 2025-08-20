Polizia di Verona – Controllo in zona Croce Bianca: la Polizia di Stato arresta nella notte un tunisino di 40 anni, trovato con hashish e cocaina pronte allo spaccio

Questa notte la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di quarant’anni, trovato in possesso di un discreto quantitativo di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Gli oltre 11 grammi di cocaina e i circa 4 grammi di hashish sono stati rinvenuti dagli agenti delle Volanti nel corso di un controllo effettuato intorno alle 4 di notte, in zona Croce Bianca.

I poliziotti, raggiunta l’intersezione con via Barbaro, hanno intercettato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, ed hanno deciso di procedere con alcuni accertamenti.

Dopo aver riscontrato che il cittadino straniero era sprovvisto di documenti, gli agenti hanno rilevato che lo stesso era destinatario dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria 2 volte a settimana e dell’obbligo di permanenza domiciliare notturna, dalle ore 22:00 alle ore 7:00.

Accertata la violazione, gli operatori di polizia hanno chiesto al quarantenne informazioni circa la sua presenza a quell’ora, in quel luogo; le giustificazioni confuse fornite in maniera agitata dal cittadino tunisino hanno indotto i poliziotti ad effettuare ulteriori approfondimenti che hanno condotto, di lì a poco, al rinvenimento della droga. Non riuscendo a fornire valide risposte, il pusher, invitato a mostrare il contenuto delle tasche dei suoi vestiti e del marsupio che portava con sé, ha spontaneamente consegnato agli agenti una piccola scatola in metallo contenente due involucri in cellophane termosaldati con all’interno della sostanza, poi risultata essere hashish e cocaina.

Il cittadino tunisino, a cui è stato contestato il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ha atteso, su disposizione del Pubblico Ministero, la celebrazione del rito direttissimo presso gli uffici della Questura. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.