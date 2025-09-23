Close Menu
    mercoledì 24 Settembre
    Polizia di Verona – Crea scompiglio all’interno di un supermercato di viale Del Lavoro e poi aggredisce gli agenti: arrestato dalla Polizia di Stato

    È entrato in un supermercato di Viale del Lavoro, ha regolarmente acquistato alcuni articoli, ha superato le casse ed ha raggiunto, poi, il bagno degli uomini; una volta li, ha divelto una porta ed ha scagliato due assi di legno contro il muro del corridoio principale del negozio, sotto lo sguardo incredulo dei presenti. Si è, a quel punto, diretto verso il bancone del bar interno all’ipermercato ed ha iniziato a minacciare le bariste, fino all’arrivo della Polizia. È accaduto sabato pomeriggio, intorno alle 16:30.

    L’uomo – un indiano di 41 anni, già gravato da precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione – è stato raggiunto dai poliziotti proprio mentre stava aggredendo verbalmente il personale al lavoro ed è stato, li a poco, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Nel corso dell’intervento, infatti, un poliziotto è stato lievemente ferito dal cittadino straniero che, evidentemente alterato dall’abuso di alcolici, si è attivamente opposto al controllo.

    Il quarantunenne – in Italia senza fissa dimora e già destinatario dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e di un avviso orale del Questore risalente al 2023 – è stato anche denunciato per minaccia, danneggiamento e getto pericoloso di cose ed è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto nei confronti dell’uomo la misura dell’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria.

