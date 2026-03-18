Polizia di Verona – Era ricercata da due mesi: arrestata dalla Polizia di Stato nella stazione ferroviaria di Domegliara (VR)

a Polizia di Stato ha arrestato, nella stazione di Domegliara (VR), una cittadina europea di 56 anni, sulla quale pendeva un mandato di arresto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.
La donna, che stazionava nell’atrio, ha attirato l’attenzione degli agenti del Settore Operativo Polizia Ferroviaria di Verona, impegnati nei controlli all’interno della stazione, che hanno immediatamente proceduto ad identificarla.
Dagli accertamenti effettuati, è emerso che la cinquantaseienne, originaria dell’est-Europa, oltre ad essere già gravata da precedenti penali, risultava ricercata: doveva, infatti, scontare 4 mesi di reclusione e pagare una pena pecuniaria di 100 euro.
Al termine delle verifiche, l’arrestata è stata condotta presso la Casa Circondariale di Verona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria marchigiana.