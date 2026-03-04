Polizia di Verona – Era ricercato dalle Autorità Romene: 33enne arrestato a Verona dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato, nella serata del 27 febbraio u.s., ha dato esecuzione ad un Mandato di Arresto Europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria della Romania nei confronti di un cittadino rumeno classe 1993.

L’uomo era ricercato dalle Autorità Rumene in quanto condannato in quel Paese ad una pena definitiva pari a 5 anni e 4 mesi di reclusione, per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla guida senza patente.

L’operazione costituisce l’esito di una attività info-investigativa avviata dal personale della Squadra Mobile della Questura di Verona al fine di rintracciare il ricercato sul territorio scaligero. Il dispositivo predisposto dagli investigatori è culminato in un intervento eseguito nel piazzale antistante un Bed & Breakfast sito in provincia, ove l’uomo sarebbe giunto in compagnia di tre connazionali. I poliziotti, appostatisi nei pressi della struttura ricettiva, hanno arrestato il latitante non appena giunto al suo ingresso.

L’attività si inserisce nel solco della costante e proficua collaborazione tra la Polizia di Stato e le Autorità di polizia europee, confermando l’importanza della cooperazione internazionale e della reciproca fiducia tra Stati membri nel contrasto alla criminalità transnazionale.