Polizia di Verona – Era ricercato dalle Forze dell’Ordine: trentenne rintracciato dalla Polizia di Stato finisce in carcere

Ieri pomeriggio, la Polizia di Stato ha rintracciato e condotto presso la Casa Circondariale di Montorio un trentenne tunisino, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La misura privativa della libertà personale è stata disposta dal tribunale lo scorso 29 settembre, in sostituzione delle precedenti già in atto – obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e obbligo di dimora nel comune di Verona, con annesso divieto di abbandonare il proprio domicilio di notte – a cui l’uomo, imputato per il reato di rapina, era stato sottoposto nell’ambito del procedimento penale a suo carico.

Alla luce delle accertate violazioni delle prescrizioni cautelari in atto e in virtù dell’aggravamento delle esigenze cautelari, il giudice ha ritenuto di dover disporre la sostituzione delle misure precedentemente disposte con quella della custodia in carcere.

A distanza di soli 8 giorni dall’emissione dell’ordinanza da parte del tribunale, il cittadino tunisino è stato intercettato da un poliziotto delle Volanti fuori servizio che, intorno alle 15:00 di ieri, si trovava in Stradone Santa Lucia.

Dopo aver riconosciuto il ricercato ed aver segnalato al 113 la sua presenza all’angolo di via Zanella, gli agenti delle Volanti sono intervenuti, hanno catturato il trentenne e lo hanno condotto in questura per poi accompagnarlo, a seguito degli accertamenti sul suo conto, presso la casa circondariale di Montorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.