Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    martedì 14 Ottobre
    Demo

    Polizia di Verona – Fa il pieno di alcolici in un supermercato e tenta di scappare: arrestato dalla Polizia di Stato 26enne romeno

    Polizia di Stato 1 Min Read

    È stato arrestato dalla Polizia di Stato il cittadino romeno di 26 anni che, nel weekend appena trascorso, ha tentato di rubare 17 confezioni di vini pregiati da un supermercato di Borgo Milano.

    L’uomo, fermato dall’addetta alla sorveglianza all’esterno del negozio, era riuscito a raggiungere l’uscita facendo passare il carrello pieno di prodotti non pagati dall’area dedicata al solo ingresso dei clienti, eludendo così i controlli delle barriere antitaccheggio.
    Ad assistere alla scena è stata proprio la vigilantes che ha seguito i movimenti del giovane da quando ha fatto ingresso nel negozio a quando, approfittando dell’apertura delle barriere d’accesso, ne è uscito, senza passare dalle casse.
    Intercettato dagli agenti delle Volanti nell’area dedicata alla sosta delle auto antistante al supermercato, il ventiseienne è stato trovato in possesso della merce indebitamente sottratta, del valore complessivo di oltre mille euro.
    L’arresto dell’uomo, incensurato, è stato convalidato. 

    Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy