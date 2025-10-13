Polizia di Verona – Fa il pieno di alcolici in un supermercato e tenta di scappare: arrestato dalla Polizia di Stato 26enne romeno

È stato arrestato dalla Polizia di Stato il cittadino romeno di 26 anni che, nel weekend appena trascorso, ha tentato di rubare 17 confezioni di vini pregiati da un supermercato di Borgo Milano.

L’uomo, fermato dall’addetta alla sorveglianza all’esterno del negozio, era riuscito a raggiungere l’uscita facendo passare il carrello pieno di prodotti non pagati dall’area dedicata al solo ingresso dei clienti, eludendo così i controlli delle barriere antitaccheggio.

Ad assistere alla scena è stata proprio la vigilantes che ha seguito i movimenti del giovane da quando ha fatto ingresso nel negozio a quando, approfittando dell’apertura delle barriere d’accesso, ne è uscito, senza passare dalle casse.

Intercettato dagli agenti delle Volanti nell’area dedicata alla sosta delle auto antistante al supermercato, il ventiseienne è stato trovato in possesso della merce indebitamente sottratta, del valore complessivo di oltre mille euro.

L’arresto dell’uomo, incensurato, è stato convalidato.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.