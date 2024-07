Polizia di Verona – Forzano uno scooter e scappano con la refurtiva: due cittadini marocchini arrestati dalla Polizia di Stato

Sono finiti in manette i due cittadini marocchini che ieri sera hanno danneggiato uno scooter, impossessandosi di tutto ciò che sono riusciti a trovare all’interno. I ladri – di 33 e 30 anni rispettivamente – sono stati intercettati dagli agenti delle Volanti che li hanno arrestati per furto aggravato in concorso, dopo aver tentato la fuga in una boscaglia.

È accaduto ieri sera intorno alle 21, quando alla Centrale Operativa della Questura veniva segnalata una lite tra un gruppo di persone, di cui una armata di coltello, sotto il Ponte Rumor, in Via Ponte San Pancrazio.

Arrivati sul posto, gli agenti sono stati avvicinati da un uomo, che ha riferito loro di aver subito il furto dei suoi effetti personali dallo scooter di sua proprietà, posteggiato nelle vicinanze.

Grazie all’aiuto fornito da alcuni passanti, i poliziotti sono riusciti ad individuare i responsabili a soli pochi metri di distanza, i quali avevano tentato la fuga in una vicina boscaglia.

Immediatamente bloccati dagli agenti, il trentatreenne è stato ritrovato con le cuffiette appena prelevate dal ciclomotore, mentre il trentenne – con numerosi precedenti penali contro il patrimonio – è stato trovato in possesso di un coltellino nascosto nella tasca dei pantaloni, motivo per cui è stato denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Con non poca difficoltà, i due malviventi sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito e arrestati per furto aggravato in concorso.

Il trentatreenne è stato inoltre denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Questa mattina, il giudice ha convalidato gli arresti.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.