Polizia di Verona – Furti in centro nel weekend: 4 cittadini marocchini arrestati dalla Polizia di Stato

Si sono avvicinati ad un giovane che, dopo aver terminato il proprio turno lavorativo in una pizzeria del centro, si era fermato a chiacchierare con un amico in Piazza Pradaval; uno dei malviventi gli ha tolto con forza dalle mani il cartone della pizza che la vittima aveva con sé, mentre l’altro gli ha strappato dal collo la catenina d’oro che indossava. I due ladri – due ventunenni marocchini – sono poi scappati con la refurtiva diretti verso Piazzale XXV aprile, dove sono stati intercettati e arrestati dagli agenti delle Volanti.

È accaduto venerdì sera, poco prima delle 23. A dare l’allarme è stato l’amico della vittima che, dopo aver segnalato alla Centrale Operativa della Questura il furto appena commesso dai due cittadini stranieri, è salito in sella alla sua bicicletta e li ha inseguiti, segnalando i loro movimenti ai poliziotti.

Pochi minuti dopo, i due ladri sono stati intercettati dagli agenti delle Volanti in Piazzale XXV aprile: si tratta di due ventunenni marocchini, irregolari sul territorio nazionale, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine. Nelle tasche di uno dei due, i poliziotti hanno rinvenuto la catenina appena rubata alla vittima.

Al termine degli accertamenti, entrambi sono stati arrestati per furto con strappo in concorso e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trattenuti presso le celle di sicurezza della Questura in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Sabato mattina, dopo la convalida degli arresti, il Giudice ha disposto nei confronti di uno dei due malviventi la misura della custodia cautelare in carcere e nei confronti dell’altro la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

Poche ore dopo il primo intervento, altri due cittadini marocchini, un ventunenne e un ventitreenne, sono finiti in manette a seguito del tentato furto presso l’Osteria Enoteca “La Piazzetta”.

A dare l’allarme, intorno alle 3.30 di sabato mattina, è stata una residente in zona che, dopo aver sentito dei forti rumori, si è affacciata alla finestra, notando un individuo che stava colpendo con violenza la porta del ristorante.

Quando gli agenti delle Volanti sono giunti in vicolo San Giovanni in Foro, hanno individuato uno dei due malviventi nascosto dietro ad un cassonetto dell’immondizia, nelle immediate vicinanze del locale. Il suo complice, invece, era già riuscito ad entrare all’interno del ristorante attraverso il vetro infranto della portafinestra. Al termine degli accertamenti, entrambi i malviventi sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Al maggiore dei due è stato contestato anche il reato di ricettazione, essendo stato trovato in possesso di cinque smartphone di cui non è riuscito a giustificare il possesso.

Dopo la convalida degli arresti, il Giudice ha disposto nei confronti del maggiore la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.