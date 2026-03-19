Polizia di Verona – Furto ai danni di un’operatrice socio sanitaria dell’Ospedale di Borgo Trento: la Polizia di Stato individua la responsabile in meno di ventiquattrore

È stata denunciata dalla Polizia di Stato l’autrice di un furto commesso nei giorni scorsi ai danni di un’operatrice sanitaria dell’Ospedale di Borgo Trento. Ad individuarla, meno di ventiquattrore dopo la segnalazione del reato, sono stati gli agenti del Posto di Polizia interno alla struttura.

I poliziotti sono intervenuti a seguito della denuncia sporta dalla vittima, una dipendente in servizio presso il reparto di chirurgia del nosocomio, che ha segnalato il furto del proprio portafoglio e l’illegittimo utilizzo della carta di credito custodita al suo interno. Secondo quanto riferito, la donna aveva riscontrato l’esecuzione di cinque pagamenti, tutti effettuati presso due esercizi commerciali ubicati all’interno del polo Confortini.

Grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’Azienda Ospedaliera, gli agenti sono riusciti ad individuare la responsabile – una donna serba di quarant’anni – ripresa mentre si trovava all’interno dei negozi proprio negli orari in cui venivano effettuati i pagamenti illeciti.

Determinante, ai fini dell’identificazione, anche l’abbigliamento indossato dalla donna ripresa dalle telecamere, riconducibile proprio a quello di una paziente dell’ospedale.

Alla luce degli elementi di prova raccolti, gli agenti del posto di Polizia hanno denunciato la quarantenne per furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Si precisa che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità penale della denunciata sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.