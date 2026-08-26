Polizia di Verona – Lazise, controlli straordinari per la sicurezza stradale: Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale impegnati sul territorio

Nella serata di domenica, la Polizia di Stato di Verona, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Lazise.

L’attività è stata svolta con particolare attenzione alla prevenzione dei comportamenti pericolosi alla guida e al contrasto della circolazione in condizioni psico-fisiche non idonee, dovute all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

I controlli si sono concentrati in particolare lungo la Strada Gardesana, in occasione della giornata conclusiva della Festa dell’Ospite 2026, che ha richiamato numerosi cittadini e turisti.

Nel corso del servizio sono state controllate 158 persone e 97 veicoli. Gli operatori hanno, inoltre, proceduto alla contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui la guida sotto l’effetto di alcol, l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, l’inosservanza della segnaletica stradale, sorpassi azzardati e il mancato utilizzo del casco da parte di conducenti di monopattini.

L’intervento ha quindi consentito di individuare e sanzionare diverse irregolarità, nell’ambito della quotidiana azione di prevenzione svolta dalle Forze di Polizia per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno nei prossimi giorni lungo le principali strade della provincia di Verona, con particolare attenzione alle zone maggiormente interessate dal traffico e alle località turistiche del Lago di Garda.