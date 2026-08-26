Polizia di Verona – Polizia di Stato sul Lago di Garda: intensificati i controlli nelle settimane di maggiore afflusso turistico

La notevole affluenza turistica registrata sul Lago di Garda nelle due settimane centrali di agosto ha visto particolarmente impegnato il personale della Squadra Acque Interne della Polizia di Stato di Peschiera del Garda. Con le motovedette e le moto d’acqua in dotazione, gli agenti della Squadra Acque Interne hanno intensificato l’attività di vigilanza e controllo lungo il litorale veronese e bresciano del lago, estendendo le verifiche sulle unità da diporto anche alle ore serali.

Nel corso dei servizi sono state controllate complessivamente 211 persone e 91 unità da diporto e sono state soccorse e trainate a riva due imbarcazioni in difficoltà. L’attività ha portato, inoltre, alla contestazione di numerosi illeciti amministrativi, 31 nello specifico, riconducibili nella maggior parte dei casi alla violazione delle norme che disciplinano la navigazione nella fascia costiera entro i 300 metri dalla riva. Durante i servizi sono state, poi, rimosse e sottoposte a sequestro due imbarcazioni che occupavano abusivamente aree portuali non in concessione. Sono tuttora in corso, inoltre, accertamenti di polizia giudiziaria nei confronti di soggetti che esercitano abusivamente attività commerciali di locazione e noleggio di unità da diporto sulla sponda veronese del lago.

Particolare attenzione è stata rivolta anche ai controlli di carattere amministrativo nei confronti delle unità che effettuano servizi di somministrazione di cibi e bevande ai diportisti. Le verifiche hanno consentito di accertare, in alcuni casi, rilevanti irregolarità e violazioni, per le quali sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 4.000 euro.

La Squadra Acque Interne ha garantito la propria presenza anche in occasione delle numerose manifestazioni organizzate sul lago nel periodo estivo, assicurando servizi di ordine pubblico e vigilanza nelle acque interessate dagli eventi. In tale ambito sono state accertate violazioni, in particolare durante lo svolgimento degli spettacoli pirotecnici, che hanno comportato sanzioni per oltre 1.000 euro.

Costante, infine, è stata l’attività di sensibilizzazione e prevenzione che ha accompagnato i servizi di vigilanza e controllo, consentendo agli agenti della Squadra Acque Interne di mantenere un dialogo diretto con operatori commerciali e turisti e di fornire loro informazioni e consigli utili sui comportamenti e sulle precauzioni da adottare per vivere il lago in sicurezza.