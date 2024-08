Polizia di Verona – Operazione “alto impatto” della Polizia di Stato: controlli straordinari nella zona di Veronetta

Su ordinanza del Questore di Verona, è stata messa in campo una nuova operazione ad “alto impatto” nella mattinata di ieri, che ha visto la collaborazione interforze di dieci operatori della Polizia di Stato unitamente a dieci militari del Battaglione dell’Arma dei Carabinieri, nonché di tre ulteriori equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine.

Un’attività dal carattere costante, resa possibile grazie al lavoro congiunto delle Forze dell’Ordine, volta ad aumentare la percezione di sicurezza nelle aree urbane che risultano essere collegate all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ancora una volta, l’epicentro dei controlli straordinari di ieri ha riguardato la zona di Veronetta, scenario dei numerosi interventi delle volanti della Polizia di Stato, con lo scopo di monitorarne le aree sensibili ed intercettare i gruppi collegati ai traffici illeciti. Un focus che si è reso necessario per contrastare le sempre più frequenti situazioni di degrado, oggetto di numerose segnalazioni da parte dei cittadini.

Sono stati attivati specifici posti di controllo in diverse zone del quartiere: partendo da Porta Vescovo, sono finite nel mirino via XX Settembre e via San Zeno, per poi culminare in Piazza Santa Toscana. Sono più di settanta le persone e quaranta i veicoli controllati a Veronetta dalle Forze dell’Ordine, di cui una decina di persone extracomunitarie sono risultate prive di documenti validi e accompagnate in Questura ai fini dell’identificazione.

L’operazione della Polizia di Stato messa in campo nella mattinata di ieri proseguirà senza interruzione nelle prossime settimane, al fine di realizzare un costante monitoraggio delle zone maggiormente colpite dal traffico di sostanze illecite e per ristabilire l’effettivo senso di sicurezza da parte dei cittadini.