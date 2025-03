Polizia di Verona – Ricercato dalle Forze dell’Ordine: arrestato dalla Polizia di Stato presso l’Aeroporto di Verona

Ieri sera la Polizia di Stato ha arrestato un 44enne di origine moldava, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento. Era ricercato dal 2018, ma la sua latitanza si è conclusa all’Aeroporto di Verona-Villafranca.

In particolare, nella giornata di ieri gli agenti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo hanno fermato un passeggero in arrivo con il volo da Chisinau. Dalla verifica documentale effettuata al controllo passaporti è, infatti, emerso che sullo stesso pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, per i reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Al termine delle formalità di rito espletate negli Uffici di Polizia, l’uomo è stato accompagnato presso il carcere di Montorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dove dovrà scontare la pena di anni tre e otto messi di reclusione.

Si precisa che la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.