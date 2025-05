Polizia di Verona – Riconosciuta dalla vittima come autrice del furto nella propria abitazione: ventenne intercettata e denunciata dalla Polizia di Stato

Ieri la Polizia di Stato ha denunciato una ragazza di anni venti, già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona, per furto in abitazione e per porto di armi per cui non è ammessa la licenza. La ragazza è stata, inoltre, condotta in carcere in quanto nei suoi confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Firenze il 22.08.24.

In particolare, gli agenti delle Volanti hanno denunciato la donna riconosciuta, ieri pomeriggio, come l’autrice di un furto in abitazione commesso due settimane fa, in vicolo Leoni. La giovane stava camminando in centro insieme ad un’altra ragazza quando è stata riconosciuta dalla vittima che ha immediatamente contattato la polizia.

La ventenne – individuata inequivocabilmente come la responsabile del furto grazie alle registrazioni dei filmati dell’impianto privato di videosorveglianza del condominio – è stata intercettata dai poliziotti delle Volanti in vicolo Cavalletto ed è stata trovata in possesso di una borsa contenente due cacciaviti di grandi dimensioni ed un pezzo di plastica dalla forma ovale, appositamente sagomato, generalmente utilizzato per l’apertura fraudolenta di porte d’abitazione prive di mandate di chiusura.

Alla luce delle risultanze investigative, la donna è stata quindi denunciata per furto in abitazione e per porto di armi per cui non è ammessa la licenza.

Le approfondite verifiche effettuate in seguito negli Uffici della Questura hanno consentito, inoltre, di accertare che la ventenne era destinataria di una ordinanza di aggravamento di una misura cautelare già in atto, sostituita pertanto con quella della custodia cautelare in carcere. Motivo per il quale, dopo la denuncia, la ragazza è stata accompagnata presso la Casa Circondariale di Verona.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.