Polizia di Verona – Ruba merce del valore di 300 euro da un supermercato: arrestato trentottenne tunisino dalla Polizia di Stato

Ieri pomeriggio, un trentottenne originario della Tunisia è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Verona per aver rubato alcuni prodotti, del valore di circa 300 euro, dal supermercato interno al centro commerciale “Adigeo” e per aver tentato di fuggire senza pagare, con la refurtiva nello zaino.

Il furto è stato segnalato alla Centrale Operativa della Questura dalla direttrice del negozio, intorno alle 14:30. Al loro arrivo, i poliziotti hanno immediatamente raccolto le dichiarazioni dell’addetto alla vigilanza che, poco prima, aveva fermato l’uomo dopo averlo visto superare le casse senza pagare la merce asportata dagli scaffali.

Le verifiche effettuate dagli agenti nell’immediato hanno consentito di accertare che il trentottenne, dopo essere entrato nel supermercato, si era diretto nel reparto dei superalcolici, aveva prelevato 4 bottiglie, aveva tagliato da ciascuna l’antitaccheggio con un arnese e le aveva poi infilate nello zaino che teneva aperto, all’interno del carrello. Oltre a queste, l’uomo aveva occultato anche altri generi alimentari di varia natura. Una volta raggiunte le casse automatiche, il trentottenne, approfittando dell’apertura della barriera da parte di un cliente, era riuscito, poi, ad uscire dall’esercizio commerciale con lo con lo zaino in spalla.

Fermato dall’addetto alla vigilanza che lo aveva seguito tra le corsie, l’uomo è stato preso in consegna dagli agenti delle Volanti che, oltre alla merce indebitamente sottratta, hanno rinvenuto anche un tronchesino ed un coltello a serramanico, arnesi usati per forzare i sistemi di antitaccheggio e per il possesso dei quali il trentottenne è stato denunciato.

L’uomo – già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e per reati connessi allo spaccio di stupefacenti – è stato arrestato ed è stato accompagnato in Questura dove ha atteso, fino a questa mattina, la celebrazione del rito direttissimo. Oggi, il giudice ha convalidato l’arresto.

Si precisa che la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.