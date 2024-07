Polizia di Verona – Ruba una bicicletta in un cortile condominiale e tenta la fuga: trentaquattrenne arrestato dalla Polizia di Stato

È finito in manette il trentaquattrenne che questa notte, intorno alle 4:00, ha rubato una bicicletta posteggiata all’interno di un condominio di via Trezza. Il ladro – un cittadino marocchino di 34 anni, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e alla misura di prevenzione dell’avviso orale – è stato però individuato poco dopo dagli agenti delle Volanti, che lo hanno arrestato per furto in abitazione.

Secondo quanto accertato dagli operatori, il malvivente si è introdotto all’interno dell’immobile una prima volta, intorno alle ore 2:15. Il forte rumore provocato dal tentativo di accedere alla corte condominiale ha, però, attirato l’attenzione di uno dei condomini che, dopo aver notato la presenza di un estraneo all’interno del cortile, gli ha chiesto spiegazioni. Il giovane ha tentato di giustificarsi dicendo di essere in visita ad una ragazza, aggiungendo che stava per andarsene. Non convinto dalla versione del 34enne, il residente ha allertato la Centrale Operativa della Questura, segnalando il furto in atto e fornendo una dettagliata descrizione del malvivente, che nel frattempo è riuscito a darsi alla fuga.

Poco prima delle 4:00, il trentaquattrenne è però ritornato all’interno dello stesso condominio, riuscendo questa volta a sottrarre una bicicletta posteggiata e ad allontanarsi dal palazzo.

Grazie ad una seconda segnalazione da parte del condomino, gli agenti delle Volanti sono riusciti ad intercettare il ladro, ancora in sella alla bici appena sottratta, in via XX settembre, poco lontano dal luogo del furto. L’uomo, che corrispondeva alla descrizione fornita dal residente, è stato arrestato per furto in abitazione e denunciato per il danneggiamento del portone d’ingresso del condominio.

Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.