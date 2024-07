Polizia di Verona – Scuola Allievi Agenti di Peschiera del Garda (VR) – Incontro con il Vice Ispettore della Polizia di Stato Christian Di Martino

Oggi, nell’aula magna “Fratelli Turazza” della Scuola di Peschiera del Garda, i 204 Allievi Agenti del 227^ Corso hanno incontrato il Vice Ispettore della Polizia di Stato Christian Di Martino che, nella notte tra l’8 e il 9 maggio, presso la stazione di Milano Lambrate, fu accoltellato da un cittadino di origine marocchina, irregolare e pluripregiudicato.

Fu ricoverato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, dove fu sottoposto ad un delicato intervento durato più di quattro ore per le ferite riportate a diversi organi e per far fronte a cinque arresti cardiaci, oltre a diverse emorragie, che hanno richiesto oltre settanta sacche di sangue di trasfusione.

Nei giorni immediatamente successivi, quando il giovane Vice Ispettore stava combattendo ancora tra la vita e la morte, gli Allievi Agenti del 225^ Corso, subito dopo la loro cerimonia dell’alzabandiera, gli dedicarono il loro “Forza Christian”, seguito da un applauso.

“In questo modo – ha detto il direttore Trevisi ai suoi giovanissimi frequentatori, preannunciando loro l’incontro – si chiude il cerchio che era stato aperto in quei drammatici giorni in cui tutti tifavamo per lui. In questo modo la sua forza diventerà anche la forza dei nostri futuri Poliziotti.”