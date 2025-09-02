Close Menu
    Polizia di Verona – Si presenta presso l’Ufficio Immigrazione della Questura con l’ex compagna. Arrestato dalla Polizia di Stato 21enne moldavo gravato dalla misura del divieto di avvicinamento

    Polizia di Stato 2 Mins Read

    È stato arrestato dalla Polizia di Stato, per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati, il 21enne moldavo che ieri, noncurante della misura cautelare a cui era sottoposto dallo scorso agosto, ha fatto accesso alla Questura di Verona insieme all’ex compagna per avanzare richiesta di protezione internazionale.

    È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle ore 14.00. Il giovane moldavo si è presentato presso l’Ufficio Immigrazione della locale Questura insieme alla sua ex compagna, per presentare richiesta di protezione internazionale.

    Nel corso degli accertamenti effettuati dal personale della 4ª Sezione – Diritti Civili e Contenzioso dell’Ufficio Immigrazione, è subito emerso che il cittadino moldavo – oltre ad essere gravato da pregiudizi di polizia – era già stato arrestato lo scorso 12 agosto per stalking aggravato commesso a danno della ex compagna, una giovane moldava di 22 anni. A seguito di detta violazione, il Tribunale di Verona in data 14 agosto aveva convalidato l’arresto applicando contestualmente la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati.

    Il 21enne, pertanto, è stato arrestato dai poliziotti della 4ª Sezione dell’Ufficio Immigrazione per la violazione della misura cautelare.

    Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto.  

