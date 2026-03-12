Questura di Verona – Arrestato dalla Polizia di Stato 25enne, trovato con 81 dosi di eroina

La Polizia di Stato ha arrestato a Verona un cittadino nigeriano di 25 anni, sorpreso mentre spacciava sostanza stupefacente di tipo eroina nel quartiere Veronetta. L’uomo è stato così bloccato e trovato in possesso di ulteriori 81 dosi della stessa sostanza stupefacente.

In particolare, nel corso dei mirati servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in zona Veronetta-Porta Vescovo, gli investigatori della sezione criminalità diffusa della Squadra Mobile hanno notato un giovane nigeriano, sorpreso mentre cedeva una dose di eroina a un cittadino italiano. I poliziotti sono quindi intervenuti, bloccando entrambi i soggetti.

Sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di ulteriori 81 dosi di eroina, pronte per la vendita.

Alla luce degli elementi raccolti, il pusher – risultato irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con precedenti specifici in materia di stupefacenti – è stato arrestato per cessione di sostanze stupefacente e detenzione ai fini di spaccio ed è stato trattenuto presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa, in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.

Oggi il giudice, dopo la convalidato dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà definitivamente accertata solo all’esito di giudizio con sentenza penale irrevocabile.