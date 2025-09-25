Questura di Verona – Arrestato dalla Polizia di Stato spacciatore veronese diretto allo Stadio Bentegodi

La Polizia di Stato di Verona, nel pomeriggio di ieri, ha tratto in arresto un cittadino veronese di 67 anni, pluripregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, mentre si stava dirigendo verso lo stadio Bentegodi.

Nell’ambito delle attività finalizzate alla repressione del crimine diffuso e dello spaccio di sostanze stupefacenti nella città scaligera, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Verona, grazie all’attività info-investigativa svolta, hanno acquisito la notizia qualificata di un pregiudicato veronese dedito all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella periferia ovest della città. I successivi accertamenti investigativi condotti dai poliziotti hanno consentito di individuare lo spacciatore che ieri pomeriggio, al termine di un prolungato sevizio di appostamento, è stato quindi sottoposto a controllo in Via Brigata Savoia, mentre era a bordo del suo scooter.

L’uomo, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina, in confezione tipica da attività di spaccio, e di 500 euro in contanti, in banconote da diverso taglio. Il pregiudicato veronese, secondo quanto riferito agli operatori, in quel momento era diretto allo stadio Bentegodi in quanto intenzionato ad assistere alla partita di coppa Italia Hellas Verona-Venezia, ma – sulla base degli elementi raccolti – è apparso verosimile che la vera intenzione fosse quella di recarsi nei pressi dello stadio per spacciare le dosi di droga di cui era in possesso.

Condotto in Questura, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti e tradotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima tenutosi oggi, con il quale il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.