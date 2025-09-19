Questura di Verona – Era ricercato dalle Forze dell’Ordine: cinquantunenne arrestato dalla Polizia di Stato

Ieri mattina la Polizia di Stato ha arrestato un cinquantunenne rumeno, nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona lo scorso 26 agosto.

L’uomo è stato rintracciato intorno alle 10.30 quando, su disposizione della Sala Operativa della Questura di Verona, un equipaggio delle Volanti si è recato presso un supermercato sito in Via Mameli per la segnalazione di un uomo che, secondo la richiedente, sarebbe evaso dai domiciliari.

Giunti sul posto e individuata la persona segnalata anche grazie alla descrizione fornita dalla richiedente, a seguito degli accertamenti esperiti è effettivamente emerso che a carico dell’uomo, un cittadino rumeno di 51 anni già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione, pendeva un ordine di carcerazione emesso lo scorso 26 agosto dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona.

Il cittadino rumeno è stato, così, condotto presso gli uffici della locale Questura e, terminale le formalità di rito, è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Verona.

Si precisa che la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.