Questura di Verona – Molesta due passeggere su un autobus, aggredisce il conducente e si scaglia contro gli operatori intervenuti: trentaduenne maliano arrestato dalla Polizia di Stato

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino maliano di trentadue anni che, dopo aver molestato verbalmente alcune passeggere su un autobus, ha aggredito fisicamente anche il conducente del mezzo intervenuto per farlo scendere.

L’intervento è scattatoa seguito di numerose segnalazioni, pervenute intorno alle 11:45 alla Centrale Operativa della Questura, in merito alla presenza di un soggetto in stato di alterazione che aggrediva l’autista di un autobus in zona Borgo Trento e, contestualmente, aggrediva e inveiva contro le persone presenti.

Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti hanno raccolto le testimonianze dei presenti che hanno consentito di ricostruire quanto accaduto. L’uomo – un trentaduenne originario del Mali – avrebbe inizialmente molestato due ragazze presenti sull’autobus insultandole, minacciandole e intimandole a scendere dal bus insieme a lui. Spaventate dall’atteggiamento dello straniero, le ragazze si sarebbero avvicinate al conducente del mezzo in cerca di aiuto riferendo dell’episodio appena accaduto. A questo punto l’autista, dopo aver interrotto la marcia dell’autobus, si sarebbe avvicinato al soggetto invitandolo a scendere dal mezzo, ma quest’ultimo lo avrebbe colpito violentemente con un pugno al petto. Successivamente, notando che una delle due ragazze stava contattando il 113, l’aggressore avrebbe colpito anche lei ripetutamente. A seguito di tale aggressione, il conducente del bus, anche con la collaborazione di altre persone presenti, sarebbe intervenuto, ma il trentaduenne si sarebbe nuovamente scagliato contro di lui colpendolo con diversi pugni e calci.

Grazie all’arrivo degli agenti delle Volanti, il trentaduenne è stato definitivamente bloccato e accompagnato presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa dove, durante le fasi del controllo, ha continuato a mantenere un comportamento aggressivo, opponendo una violenta resistenza e insultando gli agenti.

Terminate le delle formalità di rito, il cittadino maliano – già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di reati contro la persona – è stato arrestato per i reati di lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale aggravata e ha atteso in Questura la celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna. L’uomo è stato anche denunciato per interruzione di pubblico servizio e minacce.

Questa mattina il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nella provincia di Verona.

A causa del comportamento violento dell’arrestato, l’autista del mezzo, dopo le cure necessarie, è stato dimesso con trenta giorni prognosi. Per la ragazza, vittima di aggressione, si dovrà invece valutare la sospetta lussazione della spalla.

Si precisa che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.