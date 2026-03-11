Questura di Verona – Prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio: la Polizia di Stato arresta un cittadino nordafricano trovato in possesso di hashish

Ieri mattina, nei pressi di Circonvallazione Oriani, la Polizia di Stato ha arrestato un ventiseienne originario dal Marocco per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti, gli agenti delle Volanti hanno effettuato, intorno alle ore 12.00, un controllo mirato nelle aree dei Bastioni, zona già nota alle forze dell’ordine per episodi legati allo spaccio.

Durante l’attività, gli operatori di polizia hanno notato due uomini seduti su una panchina, uno dei quali – il ragazzo di 26 anni poi finito in manette – alla vista degli agenti, ha tentato di nascondere sotto il piede una piccola quantità di sostanza, risultata essere hashish.

Il giovane, privo di documenti, è stato quindi accompagnato in Questura dove è stato identificato e sottoposto a perquisizione personale, a seguito della quale è stato trovato in possesso di un ulteriore pezzo di hashish già suddiviso in più parti e occultato all’interno del cappello da lui indossato. I poliziotti hanno, inoltre, rinvenuto alcune banconote accartocciate e del materiale utile per il confezionamento della droga.

Alla luce degli elementi raccolti, il ventiseienne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed ha atteso presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa la celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna.

Questa mattina l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. L’uomo, in esito a patteggiamento, è stato condannato a 6 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena.