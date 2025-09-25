Questura di Verona – Tenta di allontanarsi dal supermercato con lo zaino pieno di merce non pagata: trentacinquenne marocchino arrestato dalla Polizia di Stato

Ruba della merce da un supermercato sito in Viale del Lavoro e subito dopo, per tentare di guadagnarsi la fuga, aggredisce l’addetto antitaccheggio e l’addetto alla sicurezza. Ieri pomeriggio, la Polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino marocchino di trentacinque anni, già gravato da numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio, per il reato di tentata rapina impropria.

Il giovane è stato segnalato alla Centrale Operativa della Questura intorno alle 13.00 ed è stato raggiunto, di lì a poco, dai poliziotti delle Volanti.

Giunti sul posto, gli agenti hanno appurato che il trentacinquenne, dopo aver prelevato alcuni prodotti dagli scaffali, li avrebbe occultati all’interno dello zaino che aveva con sé. Subito dopo il malfattore, colto sul fatto dall’addetto antitaccheggio, avrebbe reagito con violenza nei suoi confronti, spintonandolo energicamente al fine di guadagnarsi la fuga con la merce sottratta. Dopo alcuni istanti, però, l’uomo sarebbe stato fermato dall’addetto, che senza mai averlo perso di vista, sarebbe rientrato in possesso dello zaino contente la merce rubata.

Una volta rientrati all’interno del supermercato, il trentacinquenne avrebbe tentato nuovamente di darsi alla fuga, venendo però subito intercettato dall’addetto alla sicurezza, anche lui spintonato e graffiato al fine di fuggire.

Dopo la breve colluttazione che ne è scaturita, il cittadino straniero è stato definitivamente bloccato, in attesa dell’arrivo degli agenti delle Volanti.

Al termine degli accertamenti effettuati, il cittadino marocchino è stato arrestato per il reato di tentata rapina impropria ed ha atteso, presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa, la celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.

Oggi il giudice ha convalidato l’arresto.

Si precisa che la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.