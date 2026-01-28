Questura – Nuovi Agenti

Sono diciannove i nuovi agenti della Polizia di Stato assegnati alla Questura di Verona al termine del 231° corso di formazione, conclusosi con il giuramento di fedeltà alla Repubblica lo scorso 16 gennaio.

Ad accoglierli, questa mattina, il Questore di Verona, che ha rivolto ai neo-assegnati un saluto di benvenuto, sottolineando l’importanza del ruolo che saranno chiamati a svolgere al servizio della collettività e richiamando i valori di professionalità, responsabilità e vicinanza ai cittadini che contraddistinguono l’operato della Polizia di Stato.

Nel corso dell’incontro è stata evidenziata la centralità del lavoro quotidiano svolto sul territorio, in un contesto che richiede costante attenzione alle esigenze di sicurezza della comunità, oltre a spirito di collaborazione, senso del dovere e capacità di ascolto.

I giovani poliziotti – 15 donne e 4 uomini di età compresa tra i 20 e i 28 anni – che si sono presentati questa mattina presso gli uffici di Lungadige Galtarossa andranno a rafforzare gli organici della Questura, contribuendo allo svolgimento dei servizi di controllo del territorio e alle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità. Per i nuovi agenti sono ora previsti 4 mesi di applicazione pratica nel corso dei quali affiancheranno il personale già in servizio per consolidare sul campo le competenze acquisite durante il percorso formativo.

Ai 19 nuovi operatori di Polizia arrivati oggi in Questura, se ne aggiungono altri tre assegnati rispettivamente al Distaccamento Polizia Stradale di Bardolino, al Distaccamento Polizia Stradale di Legnago e alla Sezione Polizia Stradale di Verona.