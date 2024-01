Incidente a Porta Nuova con autovettura ferma in bilico sul tunnel di via faccio. Deceduto il pedone investito in via Badile a dicembre

Poteva avere ben più gravi conseguenze la fuoriuscita autonoma avvenuta questa mattina alle 6 nel piazzale Porta Nuova di una Ford Tourneo proveniente dalla stazione. Per cause in corso di accertamento, anziché percorrere via Faccio ha deviato sui giardini, rimanendo bloccata in bilico sul guardrail.

Se la velocità fosse stata più elevata l’auto sarebbe caduta nel sottopasso di via Faccio, ora chiuso per i lavori della filovia. Alla guida un 48enne, risultato negativo all’alcoblow e sanzionato dalla Polizia locale per la perdita di controllo del veicolo e per i danneggiamenti all’infrastruttura stradale, oltre al risarcimento dei danni provocati.

È invece deceduto al Polo Confortini il pedone 83enne investito sulle strisce pedonali lo scorso 19 dicembre in via Badile da una autovettura Golf guidata da un 87enne, che ora è indagato per omicidio stradale.