Polizia Locale: arrestato 29enne per furto su camper. Refurtiva restituita ai turisti

Arrestato dalla polizia locale un 29enne, cittadino straniero, che nel pomeriggio di martedì 30 dicembre, assieme ad un complice al momento non identificato, era salito a bordo di un camper di turisti emiliani parcheggiato in zona piazzale XXV Aprile e che si era impossessato di cinque cellulari, uno zaino, due portafogli con oltre 400 euro in contanti. Grazie alla geolocalizzazione di uno dei telefoni, in pochi minuti una pattuglia del reparto Territoriale e dei Vigili di Quartiere, intercettava in corso Porta Nuova gli autori del furto, riuscendo a bloccarne uno con tutta la refurtiva che veniva immediatamente restituita ai turisti. L’arresto del cittadino è stato convalidato durante l’udienza per direttissima, con obbligo di dimora nel comune di San Bonifacio.