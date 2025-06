Polizia Locale rileva vari incidenti in citta’: 800 da inizio anno

La Polizia Locale ha rilevato una serie di incidenti, arrivati a quota 800 da inizio anno. I sinistri sono in aumento rispetto al 2024, a fronte tuttavia di nessuna vittima sulle strade, dato particolarmente positivo mai registrato prima.

Scontro tra una Opel e un motociclo Suzuki in via Torbido poco dopo le 10 con feriti lievi. Dinamica da ricostruire grazie ai filmati di videosorveglianza. Caduta autonoma di un ciclista in via Mastin della Scala, ferito e trasportato in ospedale con lievi lesioni. Altra caduta autonoma poco dopo le otto di questa mattina di un motociclista nel sottopasso di via Dal cero, che si è schiantato contro le pareti dell’infrastruttura, traffico rallentato per prestare soccorso e per i rilievi. Alle sette scontro in via Unità d’Italia tra una Fiat Panda ed una bicicletta elettrica, con la ciclista trasferita al Polo Confortini con lesioni. In serata in via Chioda alle 23 scontro tra una Volkswagen Polo e una Peugeot 3008 con feriti lievi ed ancora nel tardo pomeriggio alla rotonda di via Sogare investimento di un pedone con feriti non gravi da parte di autovettura MG, sul posto il Nucleo Infortunistica per i rilievi.

La polizia locale nella serata è intervenuta anche in corso Porta Nuova per una lite tra alcuni rider in attesa davanti al Mc’Donald e un cittadino che ha buttato a terra alcune bici. Grazie al pronto intervento la situazione non è degenerata.