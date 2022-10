Tentato furto all’interno del magazzino di un ristorante in via Sottoriva. La Polizia arresta un ragazzo di 23 anni

Ha atteso che il dipendente del ristorante uscisse dal locale adibito a dispensa e, approfittando rapidamente della temporanea apertura della porta di accesso alla stessa, si è introdotto al suo interno. Testimone dell’intrusione è stato il titolare della trattoria che ha sorpreso l’uomo mentre tentava di uscire con in mano il monopattino di sua proprietà. È successo ieri sera, poco prima delle 22:00.

Gli agenti delle Volanti, allertati dalla Centrale Operativa, hanno immediatamente raggiunto il magazzino del locale – strutturalmente separato dal ristorante e non comunicante con esso, ma visibile dal plateatico esterno – ed hanno arrestato il giovane indicato come l’autore del tentato furto: un ventitreenne, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e destinatario della misura cautelare del Divieto di dimora nella regione Veneto.

Il ragazzo ha atteso in Questura la celebrazione del rito direttissimo che si è svolto questa mattina. In seguito alla convalida dell’arresto, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.