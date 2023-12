Lo speciale televisivo dedicato alla pace delle emittenti cattoliche, domenica 10 dicembre. In diretta la preghiera conclusiva dalla Cattedrale di Verona.

Domenica 10 dicembre le emittenti che aderiscono al circuito cattolico Corallo, tra cui RadioTelepaceVerona, trasmetteranno in diretta e in contemporanea uno speciale televisivo dedicato alla pace e in vista del Natale prossimo.

L’apertura sarà alle 15 da Assisi mentre la conclusione sarà a Verona con la preghiera per la pace dalla Cattedrale presieduta dal vescovo Domenico Pompili.

Lo speciale intitolato “Pace in terra – Dall’Italia e dal mondo con Corallo Tv” sarà in diretta dallo studio principale allestito nella Sala della Pace del Sacro Convento di Assisi, con collegamenti e servizi da varie altre città italiane e anche da Terra Santa, Ucraina e Africa. Sarà un modo per aprire una finestra e raccontare storie di guerra e di pace, attraverso interviste e testimonianze, iniziative e progetti.

Tra gli ospiti della maratona televisiva, ci saranno il Patriarca di Gerusalemme dei Latini, card. Pierbattista Pizzaballa, in collegamento dalla Terra Santa mentre, il Vicario della Custodia francescana, Padre Ibrahim Faltas sarà presente in studio; il missionario comboniano padre Renato “Kizito” Sesana, in diretta da Nairobi in Kenya; altre storie come quella di padre Pierluigi Maccalli, il missionario rapito in Niger nel 2018 e rilasciato due anni dopo; la realtà di Rondine Cittadella della Pace che, sulle colline aretine, ospita giovani provenienti da paesi in guerra fra loro; l’appello alla pace di mons. Giovanni Ricchiuti, da poco riconfermato come presidente di Pax Christi Italia; tante altre testimonianze e storie dall’Italia e dal mondo intero, come anche curiosità e musica.

Uno speciale che seguirà in diretta la Marcia della pace e della fraternità, convocata dalla Fondazione PerugiAssisi, in concomitanza della Giornata internazionale dei Diritti umani, in occasione del 75esimo anniversario della Dichiarazione universale dei Diritti umani (era il 10 dicembre 1948). Le telecamere seguiranno il corteo che partirà da Santa Maria degli Angeli alle ore 14.30 per arrivare intorno alle ore 16.50 in piazza San Francesco.

Durante la lunga maratona televisiva verrà promossa una raccolta fondi a favore dell’Istituto Pontificio EFFETA’ PAOLO VI di Betlemme, scuola che insegna ai bambini audiolesi a parlare.

“PACE IN TERRA – Dall’Italia e dal mondo con Corallo Tv” è un programma condotto dal direttore de La Voce, Daniele Morini, insieme alla giornalista di Telepace Trento, Silvia Piasentini.