137 volte Veronafil. Conclusi gli affollati tre giorni del collezionismo in Fiera. Presenti anche amministrazioni postali straniere

La 137^ edizione di Veronafil, tenutasi nei giorni 1, 2 e 3 dicembre nel padiglione 9 di Veronafiere, ha chiuso i battenti dopo l’ormai abituale alto afflusso di operatori del settore, collezionisti e curiosi provenienti da varie parti d’Italia e dall’estero.

La tre giorni di novembre è il secondo appuntamento annuale (dopo quello di maggio) che chiama a raccolta appassionati di filatelia, numismatica, cartoline, stampe e libri vecchi ed antichi, carte telefoniche, sorpresine Kinder, militaria ed altre voci del collezionismo.

La sua rilevanza sotto il punto di vista partecipativo, di vendita e di scambi va a braccetto con iniziative culturali e celebrative. In quest’ultima occasione organizzata, come sempre egregiamente, dall’Associazione Filatelica Numismatica Scaligera (con sede in corso Cavour 2 – https://www.veronafil.it/, costituitasi in città il 2 luglio 1933 e con Enrico Meliadò attuale presidente), infatti, sono stati scanditi due anniversari illustri: i 100 anni dalla nascita del soprano Maria Callas (nome d’arte di Maria Anna Cecilia Sofia Kalos, contrazione del cognome originario Kalogheropoulou, New York, 2 dicembre 1923 – Parigi, 16 settembre 1977), detta Divina ed il centenario del liceo scientifico “Angelo Messedaglia”, in via Bertoni 3b.

Le occasioni rievocative hanno motivato l’associazione a realizzare due cartoline specifiche. L’una che mostra il busto di Maria Callas avvolta in pentagramma e note nell’arena e l’altra che ritrae Angelo Messedaglia (Villafranca di Verona, 2 novembre 1830 – Roma, 5 aprile 1901, economista, statistico, traduttore, senatore del Regno d’Italia) con la scuola a lui intitolata sullo sfondo. Cartoline proposte con annulli di Poste Italiane e della Repubblica di San Marino.

Nell’ampio padiglione, tra i tanti banchi degli “addetti ai lavori” a disposizione degli hobbisti in cerca di proficue occasioni o per liberarsi di doppioni in scambi fruttuosi, hanno espletato servizi internazionali d’annullo le rappresentanze di amministrazioni postali di Svizzera, Malta, Sovrano Militare Ordine di Malta, Kirghizistan, Bielorussia, Ucraina, Città del Vaticano.

Presenti pure le postazioni del Poligrafico e Zecca dello Stato e dell’artigianato di Russia.

L’arrivederci è, per il 2024, a Veronafil n. 138 (24, 25 e 26 maggio) e n. 139 (22, 23 e 24 novembre).

Servizio e foto di Claudio Beccalossi