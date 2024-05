Intelligenza artificiale: più opportunità o rischi per lavoratori, imprese e produzioni?

L’Ordine degli Ingegneri scaligeri con l’Università di Verona organizza un convegno con esperti. Giovedì 30 maggio alle 17, Via Santa Teresa n. 12 – Verona.

Verona, 28 maggio 2024

Più rischi o più opportunità per lavoratori e imprese dall’Intelligenza artificiale? L’Ordine degli Ingegneri di Verona e provincia, per rispondere al quesito, organizza, in collaborazione con l’Università, un convegno giovedì 30 maggio alle 17, per affrontare le attuali tematiche legate alle implicazioni su prodotti e lavoratori rispetto all’intelligenza artificiale anche in riferimento alle recenti iniziative legislative dell’Unione Europea.

L’appuntamento, che si inserisce all’interno dell’Assemblea dell’Ordine, si svolgerà in Via Santa Teresa, 12 a Verona.

Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine, Ing. Matteo Limoni, interverranno il Prof. Franco Fummi del Dipartimento di Ingegneria per la Medicina di Innovazione, Università degli Studi di Verona, che parlerà di “Rivoluzioni industriali e AI: implicazioni su prodotti e lavoratori” e la Dott.ssa Lucrezia Bolla dello Studio Legale Dindo di Verona che tratterà il tema “La regolamentazione europea su AI: implicazioni su prodotti e lavoratori”.

Il Dott. Paolo Errico, CEO & Strategy Lead of ᴍᴀxꜰᴏɴᴇ Srl – Vicepresidente Nazionale Piccola Industria con delega all’Innovazione e Transizione Digitale, si concentrerà sul tema “Dall’efficienza di prodotto all’efficienza di processo – come la transizione digitale e l’AI rendono le aziende più sostenibili”.

Il coordinatore scientifico dell’evento è l’Ing. Alessandro Dai Prè.