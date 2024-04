Made in Italy, Caretta (FdI): bene Lollobrigida su controlli agroalimentari

“Il più recente rapporto sui controlli dell’agroalimentare, presentato dal ministro Lollobrigida, riporta il dato significativo di oltre 15 tonnellate complessive di prodotti stranieri etichettati come italiani, o comunque non conformi, oggetto di sequestro da parte dei nostri organi di controllo. Questo è il risultato del solerte e costante lavoro di una nazione finalmente schierata a difesa delle sue eccellenze. Ancora grazie al ministro Lollobrigida e al Governo per tutto l’importante impegno a tutela delle eccellenze del made in Italy.”



Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione agricoltura a Montecitorio