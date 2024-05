Nutriscore, Caretta (FdI): Portogallo rinuncia a sistema e si allinea a Italia

“Grazie all’intervento del ministro Lollobrigida e del vicepremier Tajani il Portogallo, per il tramite del ministro dell’agricoltura portoghese José Manuel Fernandes, si impegnerà a revocare l’adesione al nutriscore. Questo cambio di rotta è stato possibile grazie al grande sforzo della diplomazia italiana ed alla onestà intellettuale mostrata dal nuovo governo portoghese di centrodestra, guidato dal primo ministro Luís Montenegro, insediatosi lo scorso aprile ed in forte controtendenza rispetto allo strapotere socialista degli ultimi dieci anni. Promuovere un’informazione consapevole e non influenzata è l’unico modo per garantire ai nostri cittadini libertà di scelta e tutelare il sistema delle qualità ed il valore dei nostri prodotti di eccellenza.”



Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio.